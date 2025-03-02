«Должно быть стыдно»: Стивен Кинг раскритиковал Трампа после его ссоры с Зеленским

На фоне скандальных высказываний президента США и неудачных переговоров политиков Кинг вышел на связь и раскритиковал Трампа. Как известно, накануне главы государств встретились в Вашингтоне, чтобы обсудить условия справедливого мира для Украины и помощь США нашему государству.

Однако разговор не сложился, а соглашение о полезных ископаемых не было подписано. Зеленский досрочно покинул Белый дом. После этого многие мировые лидеры и звезды стали на сторону украинского лидера и поддержали нашу страну в войне.

В стороне не остался и Кинг, известный как втор книг «Сияние», «Оно», «Кладбище домашних животных». Он известен своими негативными высказываниями о Трампе и не стал молчать и на этот раз. В соцсети Threads он публично назвал американца «дерьмом» и подчеркнул, что ему должно быть стыдно.

«Трампу и Вэнсу должно быть стыдно, но у "дерьма" стыда нет», - отметил писатель.

Свой пост он сделал в ответ на высказывание другого американского писателя Джо Гилла, известного по романам «Сердцевидная коробка», «Рога», «Пожарник». Автор книг также поддержал Зеленского на фоне его ссоры с Трампом.

«Меня тошнит, но не шокирует, сегодняшняя сцена в Овальном кабинете. Трамп и Вэнс презирают Зеленского: у него есть нервы, характер и мужество противостоять Путину, а у них - нет. Человек, который придерживается своих принципов, всегда будет непонятным для людей, у которых их нет», - написал Гилл.