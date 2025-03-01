ГАЛЕРЕЯ Эстонский рокер обыграл знаменитостей в покере

На турнире Royal Showdown соревновались победители главных турниров прошлых лет, а также знаменитые жители Эстонии и Финляндии. Свои навыки и покерфейс испытали музыканты Хендрик Сал Саллер и Сильвер Лаас, а также телеведущий Эркки Сарапуу. Среди финских знаменитостей в турнире приняли участие телезвезда DJ Аманда Харкимо, бывший профессиональный боксер Амин Асикайнен и рэпер Дан Унийкки Толппанен.

Среди знаменитостей дальше всех продвинулся рокер Хендрик Сал Саллер, заняв 50-е место. В популярном турнире было сделано 330 входов, а призовой фонд составил 52 173 евро. За ним последовали Эркки Сарапуу (88-е место) и Сильвер Лаас (178-е место).

Победителем Royal Challenge стал литовец Вилиус Забараускас, который выиграл 10 610 евро. На втором месте оказался финн Яри-Пекка Юхола (7 100 евро), а третьим стал Рику Алекси Мяяття (5 060 евро).

Лучшим эстонцем на турнире оказался Тааго Тамм, занявший 10-е место.

Фестиваль Kings of Tallinn, проходящий с 21 февраля по 2 марта, является крупнейшим покерным событием в Северной Европе. Организаторами мероприятия выступают Olympic Casino и OlyBet.