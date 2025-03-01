Война первых: почему не ладят Мелания и Иванка Трамп

Дошло до того, что команде Мелании передали просьбу о том, чтобы традиционный «Офис первой леди» в восточном крыле Белого дома был перепрофилирован в «Офис первой семьи», что привело ее в ярость.

К 2018 году отношения между двумя женщинами были настолько напряженными, что, по крайней мере, один раз тогдашнему главе аппарата Белого дома Джону Келли пришлось вмешаться и выступить посредником между дамами и их офисами.

Даже сейчас, когда Иванка и ее муж Джаред Кушнер, которые были главными советниками при первом президентстве Трампа, решительно отстранились от политики, напряженность сохраняется.

«Иванка всегда будет для нее занозой», - сказал источник, знающий обеих женщин.

Особенно примечательно, что женщины не общались во время церемонии инаугурации Дональда Трампа в прошлом месяце, даже когда они стояли рядом друг с другом в Ротонде Капитолия.

Один из сотрудников Трампа даже назвал «отчаянными»​ явные попытки Иванки появиться на как можно большем количестве тех же ключевых фотографий, что и Мелания. И хотя дочь Трампа, которой сейчас 43 года, подчеркнула, что не вернется в самое сердце политики округа Колумбия в этой администрации, она явно стремится сохранить присутствие в жизни своего отца.