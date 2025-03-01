Бывший президент Франции (2012–2017) Франсуа Олланд заявил после произошедшего в Белом доме, что правительство США при президенте Дональде Трампе «больше не является союзником», передает Politico.
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Бывший президент Франции Олланд: «Трамп больше не союзник»
«[Трамп] больше не союзник, он сотрудничает с нашими противниками», - сказал Олланд в пятницу в откровенном интервью Le Monde. «Даже если американцы остаются нашими друзьями, администрация Трампа сама по себе больше не является нашим союзником».