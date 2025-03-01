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Бывший президент Франции Олланд: «Трамп больше не союзник»

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Фото статьи
Фото: AFP / RS / MPI / Capital Pictures / Scanpix

Бывший президент Франции (2012–2017) Франсуа Олланд заявил после произошедшего в Белом доме, что правительство США при президенте Дональде Трампе «больше не является союзником», передает Politico.

«[Трамп] больше не союзник, он сотрудничает с нашими противниками», - сказал Олланд в пятницу в откровенном интервью Le Monde. «Даже если американцы остаются нашими друзьями, администрация Трампа сама по себе больше не является нашим союзником».

По мнению Олланда, который сейчас является членом парламента Франции, на потенциальный разрыв между Европой и США указывают сразу несколько факторов: решение Трампа назвать Зеленского диктатором, его планы провести переговоры с Путиным и голосование США в ООН против территориальной целостности Украины.

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