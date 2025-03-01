Журналист российского государственного СМИ оказался в Овальном кабинете во время встречи Трампа и Зеленского. «Как только сотрудники пресс-службы узнали, что он находится в кабинете, пресс-секретарь его вывел», - заявил позже представитель Белого дома.
Для подписчиков
КАК ЭТО ВОЗМОЖНО? ⟩ В Овальный кабинет Белого дома попал российский журналист
В пятницу в Белом доме произошла публичная словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече присутствовали десятки журналистов, среди которых оказался и корреспондент ТАСС, попавший в Овальный кабинет.