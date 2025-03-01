КАК ЭТО ВОЗМОЖНО? В Овальный кабинет Белого дома попал российский журналист

В пятницу в Белом доме произошла публичная словесная перепалка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече присутствовали десятки журналистов, среди которых оказался и корреспондент ТАСС, попавший в Овальный кабинет.

Член российского информационного агентства получил доступ в Овальный кабинет для освещения встречи президентов Трампа и Зеленского, в то время как крупнейшим международным агентствам, таким как AP и Reuters, присутствие на этом высокоуровневом событии было запрещено.