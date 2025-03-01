Они помогут «забыть» о стрессе: девять продуктов, которые снижают кортизол

«То, что вы едите, может повлиять на ваш уровень стресса. Как правило, полезные привычки питания, включающие много фруктов и овощей, постных белков, цельного зерна и полезных жиров, помогают вашему организму работать наилучшим образом», - говорится в публикации.

Отмечается, что хронический стресс и повышенный уровень кортизола могут повысить аппетит и привести к тяге к менее питательной и полезной. Некоторые продукты также могут усугубить стресс.

Эксперты советуют ограничить потребление следующих продуктов: добавленный сахар, насыщенные жиры, кофеин, сильно обработанные продукты, алкоголь, трансжиры, красное мясо, жареная пища, закуски, такие как чипсы и печенье, пишет Униан​.

Продукты, снижающие кортизол - ТОП-9

Список продуктов, которые наоборот рекомендуют включить в свой общий питательный рацион, чтобы помочь справиться со стрессом и сбалансировать уровень кортизола.

Темный шоколад. Богат антиоксидантами, которые защищают клетки от вызывающего повреждения окислительного стресса, дисбаланса полезных антиоксидантов и вредных молекул, известных как свободные радикалы.

Авокадо. Богаты магнием, который помогает организму справляться со стрессом и тревогой. Они также являются хорошим источником клетчатки, источником витамина B и содержат «хорошие»​ жиры".

Ферментированные продукты. Способствуют здоровью кишечника, поддерживая баланс бактерий в пищеварительной системе. Около 90 процентов гормона и нейромедиатора серотонина, повышающего настроение, вырабатывается в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), поэтому здоровый кишечник важен для его производства. Серотонин также играет роль в реакции на стресс.