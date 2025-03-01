Джастин Тимберлейк отменил концерт за несколько минут до его начала

Как сообщает The İndependent, концерт в Колумбии изначально был запланирован на ноябрь, но был перенесен вместе с пятью другими концертами на февраль, поскольку певец страдал от бронхита и ларингита. Его перенесли на последний этап мирового тура Тимберлейка Forget Tomorrow.

«Ребята. Мое сердце разбито», - написал он в Instagram. «Я вынужден отменить сегодняшнее шоу. Я отправился на саундчек, борясь с гриппом, и теперь он взял верх надо мной. Мне больно вас разочаровывать, а моя команда так усердно работала, чтобы это шоу состоялось. Хочу вас заверить, вы получите возврат денег за билеты. Я люблю вас всех».