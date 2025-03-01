Как сон влияет на красоту и здоровье ваших волос

Недостаточный отдых сказывается на общем состоянии организма, особенно на состоянии ваших волос. На странице Avimee Herbal рассказали, что для поддержания роста, блеска и густоты волос нужно обратить внимание на режим сна.

Нарушение роста волос​

В обычных условиях волосы проходят несколько фаз: от активного роста до фазы отдыха. Когда мы пренебрегаем сном, фаза роста волос (анаген) становится короче и это может приводить к тому, что волосы редеют или растут менее интенсивно. Для нормального роста волос необходимо, чтобы организм получал достаточное количество отдыха.

Повышение уровня гормонов стресса​

Нехватка сна способствует повышению уровня кортизола - гормон стресса. Высокий уровень кортизола оказывает негативное влияние на волосяные фолликулы, способствуя ослаблению и даже выпадению. Когда мы не получаем достаточно сна, организм не может восстановиться полностью и вызывает стресс на клеточном уровне. В результате повышенный кортизол тормозит нормальную работу фолликул, что может привести к потере волос и их ломкости.

​Гормональный дисбаланс