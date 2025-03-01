«Свободный мир нуждается в новом лидере»: главы разных стран защищают Зеленского после нападок Трампа

Хотя вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинский президент никогда не благодарил США за помощь, что не соответствует действительности, Зеленский решил поблагодарить каждого лидера, выразившего ему поддержку, на своей странице в сети X, где у него 7,7 миллиона подписчиков. «Спасибо вам за вашу поддержку», - написал Зеленский более чем 30 высокопоставленным политикам.