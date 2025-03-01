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«Свободный мир нуждается в новом лидере»: главы разных стран защищают Зеленского после нападок Трампа

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Фото статьи
Фото: ZUMAPRESS.com/Scanpix/X

Провальная встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома заставила лидеров западного мира выступить в поддержку Зеленского.

После событий в Овальном кабинете союзники Украины решили выразить поддержку Зеленскому и Украине в социальных сетях. Помимо лидеров европейских стран, поддержку Зеленскому выразили, например, главы Канады и Новой Зеландии.

Хотя вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что украинский президент никогда не благодарил США за помощь, что не соответствует действительности, Зеленский решил поблагодарить каждого лидера, выразившего ему поддержку, на своей странице в сети X, где у него 7,7 миллиона подписчиков. «Спасибо вам за вашу поддержку», - написал Зеленский более чем 30 высокопоставленным политикам.

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