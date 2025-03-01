Провальная встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома заставила лидеров западного мира выступить в поддержку Зеленского.
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«Свободный мир нуждается в новом лидере»: главы разных стран защищают Зеленского после нападок Трампа
После событий в Овальном кабинете союзники Украины решили выразить поддержку Зеленскому и Украине в социальных сетях. Помимо лидеров европейских стран, поддержку Зеленскому выразили, например, главы Канады и Новой Зеландии.