ФОТО Максим Галкин показал повзрослевшую дочь Лизу в неожиданном образе

Лиза Галкина нарядилась для участия в карнавале в полностью черный наряд, копируя образ героини известного сериала, девочки по имени Уэнсдей.

Лиза предстала в черном полупрозрачном платье, лакированных ботинках и митенках на руках их сетчатой ткани. На голове у Лизы парик из темных волос. Милая блондинка Лиза превратилась в жгучую брюнетку.

В Сети тут же отметили, что Лиза Галкина заметно повзрослела и стала еще краше. Причем, девочке идут любые образы. Дочь Аллы Пугачевой одинаково хороша и со светлыми, и с темными волосами.