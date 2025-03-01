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ФОТО Максим Галкин показал повзрослевшую дочь Лизу в неожиданном образе

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Максим Галкин
Максим Галкин Фото: Toni Läänsalu

​Шоумен Максим Галкин поделился в Instagram новым снимком дочери Лизы Галкиной. Младшая наследница Аллы Пугачевой предстала в кадре в неожиданном образе.

Лиза Галкина нарядилась для участия в карнавале в полностью черный наряд, копируя образ героини известного сериала, девочки по имени Уэнсдей.

Лиза предстала в черном полупрозрачном платье, лакированных ботинках и митенках на руках их сетчатой ткани. На голове у Лизы парик из темных волос. Милая блондинка Лиза превратилась в жгучую брюнетку.

В Сети тут же отметили, что Лиза Галкина заметно повзрослела и стала еще краше. Причем, девочке идут любые образы. Дочь Аллы Пугачевой одинаково хороша и со светлыми, и с темными волосами.

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