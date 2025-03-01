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ВИДЕО Зеленский дал остроумный ответ на вопрос журналиста о костюме

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Фото статьи
Фото: Olivier Douliery / RS / MPI / Capital Pictures / Scanpix

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского провалилась. Помимо нескольких неловких моментов, один из журналистов задал президенту Украины вопрос, есть ли у него костюм.

Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме переросла в словесную перепалку, когда Трамп обвинил Зеленского в отсутствии уважения и заявил, что Киев не может решать, продолжать ли войну.

Еще когда Трамп приветствовал Зеленского, он сделал комментарий: «He is all dressed up today!» (Он сегодня нарядился - англ).

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