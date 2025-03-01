ГАЛЕРЕЯ Смотрите, что творилось на концерте участника Евровидения в столичном ночном клубе

Таллинн стал первым городом его тура, и уже сегодня артист отправляется в Латвию. В рамках тура Meow Back Baby Lasagna посетит 15 стран и выступит с 21 концертом.

В своей Instagram-истории он поделился видео с концерта, на котором поклонники радостно машут в камеру. Артист подписал ролик: «Какое хорошее начало тура», а затем добавил: «Мы из Хорватии, а это Эстония. Я и представить себе не мог».