Новая информация об обстоятельствах смерти Хэкмена и его жены

95-летний Хэкмен, 63-летняя Аракава и их собака были найдены мертвыми в среду, и полиция заявила, что не обнаружила признаков преступления.

«Было проведено вскрытие. Первоначальные результаты показывают, что ни у одного из них не было никаких внешних травм», - сообщили в офисе шерифа округа Санта-Фе.

По данным офиса шерифа, официальные отчеты о вскрытии и токсикологической экспертизе пока не получены, а характер и причина смерти пока не установлены.

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После обнаружения тел газовая компания Нью-Мексико проверила газовые линии внутри и вокруг дома и не обнаружила никаких признаков проблем.

Хэкмен был найден мертвым в коридоре, а его жена - возле обогревателя.

Джин Хэкмен - один из самых популярных и успешных актеров второй половины XX века, двухкратный номинант на «Оскар» (в 1972 году актера наградили за главную роль в фильме «Французский связной», в 1993-м - за роль второго плана в фильме «Непрощенный»).

Хэкмен известен также благодаря ролям в фильмах «Миссисипи в огне», «Мост слишком далеко», «Семейка Тетенбаум», «Ночные ходы», «Бонни и Клайд» и «Враг государства».

Бетси Аракава была второй женой Хэкмена. Они поженились в 1991 году. У актера осталось трое детей - Кристофер, Элизабет Джин и Лесли Энн - от его покойной бывшей жены Файе Мальтезе.