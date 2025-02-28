Семья Мишель Трахтенберг не разрешила проводить вскрытие тела актрисы: в чем причина

Родные знаменитости остановили следствие на этапе вскрытия тела. Они отказались делать эту процедуру из-за религиозных убеждений. Из-за этого причина смерти Мишель Трахтенберг никогда не будет известна. А в свидетельстве о смерти актрисы напишут, что причины смерти - неустановленные.

«Согласно законодательству о здравоохранении, семьи могут выступать против вскрытия на основе религиозных убеждений, или же при условии, что нет подозрений в преступности или других веских причин для проведения вскрытия, судебно-медицинский эксперт также принимает отказ», - говорится в заявлении пресс-секретаря Офиса главного медицинского эксперта в Нью-Йорке.

Впрочем, экспертами был проведен внешний осмотр тела актрисы после внезапной смерти.

Умерла Мишель Трахтенберг: детали

У звезды сериала «Баффи - победительница вампиров» и фильма «Евротур» произошла остановка сердца, и она умерла в среду, 26 февраля, в своей квартире в Нью-Йорке после того, как недавно актрисе пересадили печень. Мишель Трахтенберг было 39 лет.