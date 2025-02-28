Несравнимо с Эстонией: жительница США, оставившая своего новорожденного ребенка в пластиковом пакете в лесу, понесет жестокое наказание

41-летняя Карима Дживани была приговорена 13 февраля к 15 годам тюремного заключения за попытку убийства новорожденного ребенка и жестокое обращение первой степени, направленное против младенца. Дживани также признала свою вину.

«Я считаю, что это было справедливое решение для данного дела», - заявила прокурор округа Форсайт в штате Джорджия Пенни Пенн. «Не было никаких смягчающих обстоятельств - она осознанно приняла решение положить ребенка в пакет, завязать его, оставить на обочине дороги и уйти. Она намеренно желала смерти этому ребенку».