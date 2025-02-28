ВИДЕО Известная эстонская певица поделилась трогательным видео в честь дня рождения ребенка: «Не верится, как быстро вырос мой малыш»

26 февраля прошлого года певица Хелен Адамсон сообщила в социальных сетях, что стала мамой! «Наша новая жизнь началась!» - написала она под опубликованным снимком.

«Все именно так, как я мечтала, и в то же время совсем не так. Это непередаваемые и совершенно новые эмоции», - рассказывала тогда певица редакции Elu24.

16 февраля Эмме Софии исполнился год. «16.02.2024 - день, когда часть моего сердца начала жить вне моего тела. Это был самый красивый, особенный, сложный и одновременно самый быстрый и самый медленный год в моей жизни. В нем было всt - но больше всего невероятной, глубокой и неизведанной ранее любви, которую невозможно ни с чем сравнить! С днем рождения, моя бесценная доченька (и мой партнер - мы пережили этот первый год!)», - написала Адамсон в соцсетях в честь дня рождения дочери.

Теперь певица поделилась трогательной ретроспективой ежемесячных мини-дней рождения.

«11 мини-дней рождения пролетели невероятно быстро... Нашей традицией стало каждый месяц запечатлевать памятные моменты, и теперь просто невероятно наблюдать, как вырос мой малыш! И, если честно, - и саму себя тоже, как суперуставшая мама постепенно возвращает себе энергию», - написала Адамсон в посте.