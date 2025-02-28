ПЛАЧЕВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ Глоба предостерег один знак от ошибок в год Змеи

Это время, как обещает известный астролог Павел Глоба, будет удачным для вопросов, связанных с национальной культурой, домом и семейными ценностями. В течение года, пока Юпитер будет в Раке, многие смогут наладить отношения с близкими.

Следующий ключевой момент - Новолуние в Раке 25 июня. Это отличное время для решения юридических вопросов, например, сделок с недвижимостью и оформления наследства. Используйте этот период для завершения важных дел и укрепления своих позиций.

12 августа станет еще одной удачной датой для заключения контрактов и инвестиций в недвижимость. Это время подходит для старта новых проектов. При этом 10 января 2026 года начнется критический период, когда возможны обострения конфликтов и ухудшение экономической ситуации.

В это время важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, так как могут происходить серьезные изменения в политической и экономической сферах.

Глоба отдельно отметил, что для людей, родившихся под знаком Козы по восточному гороскопу (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955 годы рождения), год Змеи может стать ярким и запоминающимся. Это время для новшеств и коллективных проектов. Главное - избегать авантюр и подходить ко всему с серьезностью.

«Самое время поменять свою жизнь к лучшему, однако, стоит учитывать риски вовлечения в различные авантюры, последствия которых могут оказаться плачевными. Но если не поддаваться эмоциям и относиться ко всему серьезно, то нынешний год Змеи пойдет им на пользу для личностного роста и изменения жизни к лучшему», - предсказал Глоба.