ГОРОСКОП НА 1 МАРТА Что ждет все знаки Зодиака в первый день весны?

Скорпион

День напряженный и сложный, событий будет много, а вот времени на то, чтобы как следует обдумать происходящее, может и не хватить. В этой ситуации особенно важной становится поддержка окружающих, и вы ее наверняка получите, хотя и не от тех людей, которые совсем недавно были на вашей стороне.

Старайтесь сохранять спокойствие, не торопитесь пользоваться теми возможностями, которые открываются перед вами и кажутся заманчивыми. Умение отделить и главное от второстепенного и верность собственным моральным принципам сейчас важнее, чем способность быстро реагировать на происходящее вокруг.

Стрелец

События дня будут развиваться совсем не так, как вам бы хотелось, поэтому придется спешно менять свои планы и приспосабливаться к обстоятельствам. Будьте готовы пойти на серьезные уступки, чтобы сохранить мир в отношениях с членами семьи и любимым человеком: сейчас не время проявлять непреклонность, демонстрировать окружающим свою феноменальную силу воли.

Поднимут настроения занятия спортом, активный отдых. Посещение ночных клубов и прочих увеселительных заведений, напротив, оставит не самое лучшее впечатление. Как бы вам ни хотелось поделиться своими проблемами, обсудить их с окружающими, будьте разборчивы в контактах! Ни к чему делиться с недоброжелателями важной информацией, которая может быть использована против вас.

Козерог