ФОТО «Выступление балерин!» На севере Эстонии заметили необычное природное явление

«Когда похолодало, у берега началось образование льда. С понижением температуры процесс замерзания воды ускорился, лед становился все плотнее и распространялся шире. Позже, с приходом теплых воздушных масс, замерзание прекратилось, началось таяние, но оно происходило очень неравномерно из-за постоянных колебаний температуры - от плюса к минусу и обратно», - объясняет он.

«На процесс таяния влияет солнце, которое в феврале уже светит интенсивнее, чем в январе, и оказывает согревающее действие. Кроме того, свою роль играют ветер, вода и жидкие осадки. Водяные брызги, попадавшие на камни, при отрицательных температурах способствовали образованию ледяного слоя. Сейчас плотный лед вокруг камней уже растаял, и там снова вода. Только на самих камнях, выступающих из воды, лед еще держится», - отмечает Кийтсак. «Его таяние просто требует больше времени».​