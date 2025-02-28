В рыбацкой деревне Алтья можно было наблюдать уникальное зрелище: вокруг камней, выступающих из воды, образовался толстый слой льда. «Сатурны с кольцами упали в море», - шутят в соцсетях под опубликованной фотографией. Необычным природным явлением в социальных сетях поделился синоптик Кайро Кийтсак.
ФОТО ⟩ «Выступление балерин!» На севере Эстонии заметили необычное природное явление
«Выступление балерин в рыбацкой деревне Алтья 27.02.2025», - подписал он фото.
«Великолепное представление! У нас поистине удивительная природа», - комментирует кто-то под снимком. В комментариях также шутливо называют это явление каменными шляпками и масленичными булочками.
По словам Кийтсака, столь впечатляющий природный феномен стал возможен благодаря сочетанию нескольких факторов.
«Когда похолодало, у берега началось образование льда. С понижением температуры процесс замерзания воды ускорился, лед становился все плотнее и распространялся шире. Позже, с приходом теплых воздушных масс, замерзание прекратилось, началось таяние, но оно происходило очень неравномерно из-за постоянных колебаний температуры - от плюса к минусу и обратно», - объясняет он.
«На процесс таяния влияет солнце, которое в феврале уже светит интенсивнее, чем в январе, и оказывает согревающее действие. Кроме того, свою роль играют ветер, вода и жидкие осадки. Водяные брызги, попадавшие на камни, при отрицательных температурах способствовали образованию ледяного слоя. Сейчас плотный лед вокруг камней уже растаял, и там снова вода. Только на самих камнях, выступающих из воды, лед еще держится», - отмечает Кийтсак. «Его таяние просто требует больше времени».