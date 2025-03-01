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Мужчина, всю жизнь боровшийся со страхом полетов, рассказывает, как сохранять спокойствие в самолете

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Тревожные пассажиры особенно обеспокоены полетами после недавних новостей о нескольких авиакатастрофах по всему миру. Однако мужчина, который всю жизнь боролся со страхом полетов, убежден, что бояться не стоит, и помогает другим справляться с аэрофобией.

Брайан Моррис из Солт-Лейк-Сити создал карточки Flight Deck: Fear Of Flying Flash Cards, которые помогают тревожным пассажирам успокоиться, понять авиационные процессы и получить положительный опыт путешествий, сообщает New York Post.

«С учетом недавних авиакатастроф и инцидентов я знаю по собственному опыту, как эти события могут вызвать страх и неуверенность у многих людей», - сказал Моррис в интервью Fox News Digital.

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