Тревожные пассажиры особенно обеспокоены полетами после недавних новостей о нескольких авиакатастрофах по всему миру. Однако мужчина, который всю жизнь боролся со страхом полетов, убежден, что бояться не стоит, и помогает другим справляться с аэрофобией.
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Мужчина, всю жизнь боровшийся со страхом полетов, рассказывает, как сохранять спокойствие в самолете
Брайан Моррис из Солт-Лейк-Сити создал карточки Flight Deck: Fear Of Flying Flash Cards, которые помогают тревожным пассажирам успокоиться, понять авиационные процессы и получить положительный опыт путешествий, сообщает New York Post.