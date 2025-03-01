Мужчина, всю жизнь боровшийся со страхом полетов, рассказывает, как сохранять спокойствие в самолете

Тревожные пассажиры особенно обеспокоены полетами после недавних новостей о нескольких авиакатастрофах по всему миру. Однако мужчина, который всю жизнь боролся со страхом полетов, убежден, что бояться не стоит, и помогает другим справляться с аэрофобией.