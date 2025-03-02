Женщина, побывавшая более чем в 60 странах, назвала место, куда не вернется ни за какие деньги

В прошлом году 54-летняя Джеральдин Жоаким совершила пять путешествий: лыжный отпуск в Андорре, сафари в Южной Африке, отдых в вилле в Италии, недельную поездку на дайвинг в Шарм-эль-Шейхе (Египет) и визит на рождественские ярмарки в Монсе и Брюгге (Бельгия), сообщает New York Post.