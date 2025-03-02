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Женщина, побывавшая более чем в 60 странах, назвала место, куда не вернется ни за какие деньги

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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Джеральдин Жоаким - заядлая путешественница. Она совершает около четырех зарубежных поездок в год и посетила более 60 стран, включая Яп (Микронезия), Бразилию, Окинаву (Япония), Россию, Южную Африку, Австралию, Мозамбик и многие другие удивительные места.

В прошлом году 54-летняя Джеральдин Жоаким совершила пять путешествий: лыжный отпуск в Андорре, сафари в Южной Африке, отдых в вилле в Италии, недельную поездку на дайвинг в Шарм-эль-Шейхе (Египет) и визит на рождественские ярмарки в Монсе и Брюгге (Бельгия), сообщает New York Post.

«Я люблю открывать для себя новые места, погружаться в другую атмосферу, полностью отвлекаясь от повседневной жизни, и знакомиться с разными культурами», - поделилась она.

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