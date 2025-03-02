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Эксперт по путешествиям рассказал, как во время долгих перелетов чувствовать себя отлично

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Фото статьи
Фото: Tualek Photography / Shutterstock

Эксперт по путешествиям раскрыл простой, но эффективный трюк, который делает длительные перелеты более комфортными и менее утомительными. KJ, частый путешественник, которая делится советами в TikTok, рекомендует метод разделения времени на блоки - способ, при котором полет разбивается на структурированные периоды для оптимизации комфорта и уровня энергии.

Подход KJ разработан для того, чтобы избежать чрезмерной усталости, которая часто возникает после длительных перелетов. Она объясняет, что вместо того, чтобы просто пассивно проводить время, пассажирам стоит назначать каждому отрезку полета определенное занятие, чтобы сделать путешествие более плавным и увлекательным.

Структурированные временные блоки для длительного перелета:

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