Эксперт по путешествиям рассказал, как во время долгих перелетов чувствовать себя отлично

Подход KJ разработан для того, чтобы избежать чрезмерной усталости, которая часто возникает после длительных перелетов. Она объясняет, что вместо того, чтобы просто пассивно проводить время, пассажирам стоит назначать каждому отрезку полета определенное занятие, чтобы сделать путешествие более плавным и увлекательным.