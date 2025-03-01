Выбор имени для ребенка - задача не из легких, которая часто заставляет молодых родителей ломать голову. Принято считать, что имя должно подходить ребенку, когда смотришь на него. Но что может случиться, чтобы тщательно обдуманное и выбранное с любовью имя вдруг стало совершенно неприемлемым для молодого отца?
Для подписчиков
ЧТО БЫ СДЕЛАЛИ ВЫ? ⟩ Отец хочет сменить имя дочери по странной причине
Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, опубликовала пост, в котором попросила совета, как поступить, чтобы не поссориться с мужем. Ее супруг внезапно решил, что они должны сменить имя их шестинедельной дочери, и его аргументы кажутся женщине абсолютно нелепыми.