Сб, 1.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ЧТО БЫ СДЕЛАЛИ ВЫ? Отец хочет сменить имя дочери по странной причине

Copy
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Выбор имени для ребенка - задача не из легких, которая часто заставляет молодых родителей ломать голову. Принято считать, что имя должно подходить ребенку, когда смотришь на него. Но что может случиться, чтобы тщательно обдуманное и выбранное с любовью имя вдруг стало совершенно неприемлемым для молодого отца?

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, опубликовала пост, в котором попросила совета, как поступить, чтобы не поссориться с мужем. Ее супруг внезапно решил, что они должны сменить имя их шестинедельной дочери, и его аргументы кажутся женщине абсолютно нелепыми.

Чтобы не раскрывать свою личность, она не называет настоящее имя девочки, но уверяет, что оно вполне распространенное и популярное. Именно это и стало для мужа проблемой. «Допустим, нашу дочку зовут Амели. Муж сказал, что в ее классе наверняка будет как минимум пять детей с таким же именем, а еще все обязательно будут называть ее Милли, и она вообще не сможет использовать свое настоящее имя», - поделилась женщина, извинившись за возможную излишнюю эмоциональность.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх