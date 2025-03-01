ЧТО БЫ СДЕЛАЛИ ВЫ? Отец хочет сменить имя дочери по странной причине

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, опубликовала пост, в котором попросила совета, как поступить, чтобы не поссориться с мужем. Ее супруг внезапно решил, что они должны сменить имя их шестинедельной дочери, и его аргументы кажутся женщине абсолютно нелепыми.

Чтобы не раскрывать свою личность, она не называет настоящее имя девочки, но уверяет, что оно вполне распространенное и популярное. Именно это и стало для мужа проблемой. «Допустим, нашу дочку зовут Амели. Муж сказал, что в ее классе наверняка будет как минимум пять детей с таким же именем, а еще все обязательно будут называть ее Милли, и она вообще не сможет использовать свое настоящее имя», - поделилась женщина, извинившись за возможную излишнюю эмоциональность.