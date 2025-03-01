ВИДЕО «Как она это делает?» Необычный талант уроженки Эстонии покоряет мировые СМИ

25-летняя Марие Руумет, известная в мире муай-тай под прозвищем «Снежный барс», одна из самых успешных и известных эстонских бойцов на международной арене. Она провела множество поединков на самых престижных стадионах Таиланда и завоевала несколько титулов. Уже много лет тренируясь в Таиланде, Руумет не только посвятила себя этому виду спорта, но и полюбила тайский язык.