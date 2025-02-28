В пятницу в Харьюском уездном суде перед судом предстали три человека по обвинению в сутенерстве. Согласно обвинению прокуратуры, в стриптиз-клубе, действовавшем на бульваре Эстония, существовало два правила: запрещен секс и деятельность должна приносить заведению максимальную прибыль. При этом всяческие прикосновения к груди и ягодицам, особенно если они длились долго, приветствовались, так как это способствовало тому, чтобы клиенты раскошеливались по максимуму.