На территории парка Паэ расположились палатки, в которых можно купить изделия ручной работы, сладости, орехи, свежий хлеб и многое другое. Также на мероприятии можно принять участие в традиционных играх и попробовать блины. Для самых маленьких организована анимационная программа и катания на пони.