Сегодня, 2 марта, в парке Паэ с размахом отмечают Масленицу. Смотрите галерею!
На территории парка Паэ расположились палатки, в которых можно купить изделия ручной работы, сладости, орехи, свежий хлеб и многое другое. Также на мероприятии можно принять участие в традиционных играх и попробовать блины. Для самых маленьких организована анимационная программа и катания на пони.
На концерте, который начался в 15 часов, выступил ансамбль эстонского народного танца Lee, ансамбль народной музыки «Златые горы» и DeLight Stuudio. В 16:00 на сцену вышли Томмазо Примавера и Сийри Кянд. За огненным шоу, которое начнется в 16:45, последует сожжение чучела Масленицы.