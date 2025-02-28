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Приехал повышать рождаемость? Скандальная звезда Netflix приятно провела время в Таллинне

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Голландский блогер Джонатан Джейкоб Мейер, наиболее известный благодаря документальному фильму Netflix, авторы которого окрестили его «отцом 1000 детей», покинул свою родину и недавно провел время в Таллинне.

Главным героем документального фильма Men with 1000 Kids, премьера которого состоялась в прошлом году на Netflix, стал голландский донор спермы Джонатан Джейкоб Мейер, у которого, по некоторым оценкам, может быть до 1000 детей. Мужчина уверял сотни женщин, что его донорство ограничивается максимум пятью детьми. Однако это оказалось не совсем так.

43-летний блогер после выхода фильма заявил, что его изобразили неправильно, и настаивал, что не сделал ничего предосудительного. Он критиковал название фильма, утверждая, что его следовало бы назвать «Донор спермы, который помог с зачатием 550 семьям». Кроме того, он обвинил создателей фильма в намеренном обмане и введении зрителей в заблуждение.

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