Приехал повышать рождаемость? Скандальная звезда Netflix приятно провела время в Таллинне

Голландский блогер Джонатан Джейкоб Мейер, наиболее известный благодаря документальному фильму Netflix, авторы которого окрестили его «отцом 1000 детей», покинул свою родину и недавно провел время в Таллинне.
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Главным героем документального фильма Men with 1000 Kids, премьера которого состоялась в прошлом году на Netflix, стал голландский донор спермы Джонатан Джейкоб Мейер, у которого, по некоторым оценкам, может быть до 1000 детей. Мужчина уверял сотни женщин, что его донорство ограничивается максимум пятью детьми. Однако это оказалось не совсем так.