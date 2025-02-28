7 марта в Таллинне выступит Юлия Варшавская. Встреча журналистки с жителями Эстонии пройдет в отеле Hestia Europa. Она расскажет о том, как за последние 150 лет женщины совершили великую революцию в обществе, боролись за права и свободы, добивались равенства и меняли тысячелетние правила игры, и при чем тут войны и велосипед.
Лучший подарок к 8 марта: главный редактор Forbes Woman едет в Таллинн с интересной лекцией
Современные женщины, пользуясь достижениями эмансипации, часто не задумываются о том, какую огромную работу проделали наши предшественницы - суфражистки, феминистки и все женщины, которые внесли свой вклад в достижение равенства. Почему мы вообще отмечаем 8 марта? Потому что благодаря усилиям выдающихся женщин прошлого мы сегодня обладаем такими правами, как никогда в истории, а еще можем носить штаны, а в кармане - собственный паспорт.
Юлия Варшавская - журналистка, ведущая, общественная деятельница в сфере гендерного равенства, попечительница женской футбольной школы GirlPower и благотворительного фонда АНО «БО Журавлик». Колумнистка Spelktr.Press и амбассадорка Kosa.Media.
За 5 лет в Forbes Woman Юлией были придуманы и запущены премия для женщин Forbes Woman Mercury Awards, международный саммит Forbes Woman Day, несколько подкастов, а также выстроена системная работа с российскими НКО для продвижения идей инклюзии, гендерного равенства на общественном уровне и в бизнесе.
Важной частью работы для Юлии является информирование общества о проблеме домашнего насилия.
В 2022 году переехала в Латвию и с тех пор каждую неделю выпускает колонки о женщинах белой эмиграции на сайте Spektr.Press, которые стали основой для цикла лекций, которые уже прошли в Риге, Вене, Белграде, Мюнхене, Лиссабоне, Женеве и Цюрихе.