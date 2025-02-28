«Абсолютное безумие!» Женщина купила на аукционе потерянный чемодан и рассказала, что в нем нашла

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с чемоданами, которые так и не забрали владельцы? В некоторых аэропортах такой багаж просто продают с молотка, пишет Express.

Чаще всего чемоданы продаются «вслепую» - без вскрытия, так что ни организаторы аукциона, ни покупатели не знают, что внутри. Это своеобразная лотерея: можно наткнуться на ценные вещи или, наоборот, остаться в убытке, если содержимое окажется не стоящим уплаченной суммы.

Express приводит историю женщины по имени Бекки, которая решила испытать удачу и потратила 130 фунтов стерлингов (около 160 евро) на чемодан, оставшийся без владельца.

Большой розово-золотой чемодан был утерян в лондонском аэропорту Хитроу. Внутри Бекки обнаружила пару черных блестящих угг, брендированные шлепанцы Juicy Couture, много одежды, несколько пакетов из онлайн-магазина Shein, два выпрямителя для волос и белый iPad.

Свою покупку Бекки назвала «абсолютным безумием». По ее словам, она уже трижды приобретала потерянный багаж и считает это финансово рискованным, но веселым развлечением.