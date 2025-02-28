В последние годы ставшие популярными ДНК-тесты теперь дарят даже друзьям и членам семьи. Одна женщина таким образом раскрыла семейную тайну своего жениха и познакомила его с новой, ранее неизвестной ему семьей.
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ДНК-тест, подаренный на день рождения, раскрыл шокирующую семейную тайну
Разве, делая близким подарки на Рождество, не стоит ограничиться носками, рубашками и поездками куда-нибудь? Ведь все чаще можно услышать о разрушенных семейных отношениях, причиной которых стали ДНК-тесты, подаренные в шутку.