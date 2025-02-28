ДНК-тест, подаренный на день рождения, раскрыл шокирующую семейную тайну

Разве, делая близким подарки на Рождество, не стоит ограничиться носками, рубашками и поездками куда-нибудь? Ведь все чаще можно услышать о разрушенных семейных отношениях, причиной которых стали ДНК-тесты, подаренные в шутку.

Одна женщина, подарившая своему жениху ДНК-тест, разбила его сердце, потому что вскрылось нечто, о чем не знал никто из его семьи. Оказалось, что отец молодого человека не был его биологическим родителем. Эта новость привела к появлению не только нового отца, но и четырех сводных братьев и сестер, тети, дяди, пяти двоюродных братьев, бабушек и дедушек, а также двух племянников.