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ДНК-тест, подаренный на день рождения, раскрыл шокирующую семейную тайну

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Анализ крови в лаборатории. Снимок иллюстративный.
Анализ крови в лаборатории. Снимок иллюстративный. Фото: Salov Evgeniy/shutterstock

В последние годы ставшие популярными ДНК-тесты теперь дарят даже друзьям и членам семьи. Одна женщина таким образом раскрыла семейную тайну своего жениха и познакомила его с новой, ранее неизвестной ему семьей.

Разве, делая близким подарки на Рождество, не стоит ограничиться носками, рубашками и поездками куда-нибудь? Ведь все чаще можно услышать о разрушенных семейных отношениях, причиной которых стали ДНК-тесты, подаренные в шутку. 

Одна женщина, подарившая своему жениху ДНК-тест, разбила его сердце, потому что вскрылось нечто, о чем не знал никто из его семьи. Оказалось, что отец молодого человека не был его биологическим родителем. Эта новость привела к появлению не только нового отца, но и четырех сводных братьев и сестер, тети, дяди, пяти двоюродных братьев, бабушек и дедушек, а также двух племянников.

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