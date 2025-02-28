Обнародованы шокирующие откровения из случайно найденного личного дневника Деми Мур

Однако не так давно актер решил избавиться от старых вещей в своем хранилище и по ошибке вместе с ними выбросил дневник бывшей жены. Их нашел мужчина, работающий в аэропорту Санта-Моники, где находится хранилище.​

Среди обнаруженных записей были заметки, сделанные актрисой, предположительно, в середине 80-х. Есть основания полагать, что некоторые из них были сделаны под воздействием запрещенных веществ, поскольку они очень хаотичны и неразборчивы.

Среди откровений нашлось признание Деми в изменах первому мужу Фредди Муру, а также подробности ее свадьбы.

«Вечером перед свадьбой я взяла бутылку шампанского и пошла к парню, с которым в то время снималась в фильме. Он разбудил меня в 10:30 утра следующего дня, а к часу я должна была быть готова. С опозданием, с похмелья и чувством вины я встретила день своей свадьбы. Следующие три года не были лучшими. Я стала больше пить и употреблять наркотики. У меня было довольно много романов, которые были всего лишь способом скрыться», - гласит одна из записей Деми.

Кроме прочего, Мур писала о малоприятном детстве. В частности, она рассказала в дневнике, как застала свою мать при попытке суицида. На страницах личного дневника есть и подтверждения того, что актриса впервые попробовала наркотики в возрасте 14 лет. Тогда же она лишилась девственности. «Секс ничего не значил. Но если это все, что нужно, чтобы не быть отвергнутой, то какого черта это было легко», - пишет Мур.

А в 15 лет, как выяснилось, Деми стала жертвой домогательств со стороны взрослого мужчины. О чем также подробно изложила в дневнике. «Ну, в конечном итоге все закончилось тем, что моя собственная мать продала меня за пятьсот долларов. Я чувствовала себя такой ничтожной и униженной. Как только она получила свои деньги, я ушла», - говорится на одной из страниц. После этого случая экс-супруга «крепкого орешка» некоторое время жила с бабушкой.

Представители Деми Мур пока никак не прокомментировали случившееся. Удивительно, но дневник актрисы нашелся за считаные дни до «Оскара», на который она номинирована в категории «Лучшая женская роль».