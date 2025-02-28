Отдыхающая в Курессааре жительница Эстонии рассказала редакции Elu24, что в пятницу утром во всем отеле пропало электричество. Оказалось, что перебои затронули почти весь город. Представитель Elektrilevi и старейшина уезда Сааремаа прокомментировали ситуацию.
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В одном из городов Эстонии без электричества осталось более 2000 жителей
По словам жительницы Эстонии, которая проводит школьные каникулы в спа-отеле Meri, в гостинице ей сообщили, что без электричества остался весь Курессааре.