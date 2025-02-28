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В одном из городов Эстонии без электричества осталось более 2000 жителей

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Темный коридор в спа-отеле Meri.
Темный коридор в спа-отеле Meri. Фото: Lugeja foto.

Отдыхающая в Курессааре жительница Эстонии рассказала редакции Elu24, что в пятницу утром во всем отеле пропало электричество. Оказалось, что перебои затронули почти весь город. Представитель Elektrilevi и старейшина уезда Сааремаа прокомментировали ситуацию. 

По словам жительницы Эстонии, которая проводит школьные каникулы в спа-отеле Meri, в гостинице ей сообщили, что без электричества остался весь Курессааре.

«Заметил ребенок. Проснулся раньше меня и попытался включить свет в ванной. Сказал, что он не работает. Мы посмотрели - действительно, нигде нет света. Спросили на стойке информации, и нам сказали, что электричества нет во всем городе. Это не только проблема одного спа».

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