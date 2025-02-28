В одном из городов Эстонии без электричества осталось более 2000 жителей

По словам жительницы Эстонии, которая проводит школьные каникулы в спа-отеле Meri, в гостинице ей сообщили, что без электричества остался весь Курессааре.

«Заметил ребенок. Проснулся раньше меня и попытался включить свет в ванной. Сказал, что он не работает. Мы посмотрели - действительно, нигде нет света. Спросили на стойке информации, и нам сказали, что электричества нет во всем городе. Это не только проблема одного спа».