Кэти Перри полетит в космос: кто будет на борту с певицей

Компанию исполнительнице составят также американская ведущая канала CBS Гейл Кинг и невеста основателя Amazon Джеффа Безоса - Лорен Санчес. В состав экипажа также вошли продюсер Кэрианн Флинн, бывшая научная сотрудница NASA и руководитель компании STEMBoard Айша Боу, а также ученая в сфере биоастронавтики и правозащитница Аманда Нгуен. Сама Кэти Перри пока не комментировала свое участие в космическом полете, сообщает издание Bloomberg.

Blue Origin - это американская аэрокосмическая компания, основанная в 2000 году Безосом. Она занимается разработкой технологий для суборбитальных и орбитальных космических полетов, а также поставила себе цель сделать полеты в космос доступными для всех желающих.

Избранница основателя Blue Origin Санчес еще два года назад объявляла, что она планирует принять участие в полете в космос. Тогда она заявила, что экипаж будет состоять исключительно из женщин. Так и произошло. Лорен добавила, что каждая из участниц туристического полета - выдающаяся личность, которая прокладывает путь для женщин в своих сферах.

Точная дата полета звезд пока не раскрывается, но известно, что это произойдет уже этой весной. Экипаж совершит суборбитальный полет в космос на New Shepard. К слову, это будет первый полностью женский космический полет с 1963 года. Полет продлится около 11 минут, после чего пассажирки вернутся на Землю.

В начале 2025-го компания Blue Origin уже запустила первую ракету в этом году New Glenn, которая считается конкурентом для SpaceX миллиардера и изобретателя Илона Маска.​