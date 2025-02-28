Не похожа на себя: соседи Мишель Трахтенберг рассказали о последних месяцах жизни актрисы

У 39-летней звезды сериала «Сплетница» произошла остановка сердца, и она умерла в среду, 26 февраля, в своей квартире в Нью-Йорке после того, как недавно ей пересадили печень. Официальная причина смерти Мишель Трахтенберг пока неизвестна, но трагедию не рассматривают как убийство.

«Мишель всегда выглядела счастливой. Я никогда не замечал в ней ничего плохого», - сказал Рафаэль Уильямс, который живет в доме актрисы. По словам соседа, он не видел никаких проблем. «Я не знал ее лично, но она всегда пыталась поздороваться в лифте. [Ее смерть] шокирует меня, потому что у нее, казалось, не было никаких проблем», - добавил Уильямс.

Другая соседка Трахтенберг, Ариана Родригес, также высказалась о звезде фильма «Евротур», назвав ее «замечательной соседкой», которая «не была шумной» и «улыбалась всем в коридорах». «Мне так грустно, что я больше не увижу ее в здании. Она всегда здоровалась со мной», - рассказала женщина.

Впрочем, Родригес заметила, что ее звездная соседка стала «стройной» и выглядела «все меньше и меньше похожей на себя за последние несколько месяцев». Мишель Трахтенберг, казалось, похудела, ее волосы поредели, а белки глаз стали желтыми, но в январе 2024 года она настаивала, что «счастлива и здорова».

Ариана Родригес также рассказал об отношениях звезды «Сплетницы» с талант-агентом и продюсером Джеем Коэном. «Я видела ее с парнем несколько раз, и они всегда шли либо взявшись за руки, либо обнявшись», - рассказала она.