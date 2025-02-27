Тела были мумифицированы: СМИ рассказали обстоятельства смерти Джина Хэкмена и его жены

Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены частично мумифицированными в особняке пары в Санта-Фе, Нью-Мексико, а в их ванной комнате были разбросаны таблетки.

Согласно полицейскому ордеру, тела 64-летней Аракавы и 95-летнего Джина Хэкмена были частично мумифицированы, скорей всего, за счет холодного сухого воздуха, который обеспечил климат Санта-Фе. В полиции отмечают, что они могли быть мертвы уже несколько недель.

Аракава была обнаружена лежащей на полу ванной комнаты с открытой бутылочкой рецептурных таблеток. Не было сказано, что это были за таблетки и были ли они прописаны Хэкмену или его жене.

В ордере говорится, что Хэкмен был найден мертвым в подсобке возле кухни. Он был полностью одет, рядом лежали его солнцезащитные очки и трость, что позволяет предположить, что он мог умереть в результате внезапного падения.

Одна из трех собак пары, немецкая овчарка, была найдена мертвой неподалеку от тела Бетси Аракавы. Еще одна собака была в доме, а еще одна - бродила по территории у дома. Входная дверь была открыта, следов взлома обнаружено не было.

Тело звезды фильмов «Быстрый и мертвый» и «Непрощенный» и его жены нашли двое рабочих по техническому обслуживанию, Роланд Лоу Бегей и Джесси Кеслер. Рабочие рассказали следователям, что не видели Джина Хэкмена около двух недель.