«Я часто думаю о том, что все время чем-то занята и постоянно куда-то бегу», - рассказала Анне Вески в утренней программе радио Elmar. По ее словам, у нее так много выступлений и дел, что на отдых остается мало времени. Однако она не хочет ни от чего отказываться, ведь именно такой образ жизни приносит ей настоящее удовольствие.
Для подписчиков
Отправившаяся в Таиланд отмечать день рождения Анне Вески: стоит сделать небольшую паузу
В четверг, 27 февраля, Анне Вески отмечает свой 69-й день рождения, который она решила провести в Таиланде. «Мы с дочерью и внуками отправились в путешествие на время школьных каникул. Это единственная возможность поехать вместе. Так что, к сожалению, в день рождения меня не будет дома», - рассказала певица.