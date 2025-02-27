Отправившаяся в Таиланд отмечать день рождения Анне Вески: стоит сделать небольшую паузу

«Я часто думаю о том, что все время чем-то занята и постоянно куда-то бегу», - рассказала Анне Вески в утренней программе радио Elmar. По ее словам, у нее так много выступлений и дел, что на отдых остается мало времени. Однако она не хочет ни от чего отказываться, ведь именно такой образ жизни приносит ей настоящее удовольствие.