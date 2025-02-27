Опытная путешественница рассказала, какие невероятные места в Швейцарии стоит обязательно посетить

Опытная путешественница из Уэльса Керри Уокер в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвала лучшие места в Швейцарии, на которые стоит обратить внимание туристам.

«Ничто не совершенно, но давайте посмотрим правде в глаза, Швейцария чертовски близка к этому. С ее пронзающими небо горами и, казалось бы, бездонными озерами, так называемая игровая площадка Европы предлагает приключения на открытом воздухе, в какое бы время года вы ни приехали», - пишет Керри.

Она отмечает, что примерно через 60 процентов территории страны пролегают могучие горы Альпы, а ее ландшафты и города выглядят так, будто их придумал особенно изобретательный ребенок.

«Мы говорим о вершинах, покрытых ледниками, о трескучих водопадах, о сказочных замках с башнями и об озерах самых сюрреалистических оттенков синего. Даже простое перемещение по Швейцарии может стать волшебным опытом. Канатные дороги качаются над отвесными долинами, леденцово-красные поезда взбираются на горы до невероятных высот, а звенящие колокольчики раздаются над холмистыми лугами», - добавляет путешественница.

11 самых невероятных мест в Швейцарии

Горный регион Юнгфрау - для активного отдыха

Город Берн - для путешествия назад во времени

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Горнолыжный курорт Церматт - для пеших прогулок, катания на лыжах и скалолазания

Швейцарский национальный парк - для наблюдения за дикими животными и цветами

Город Беллинцона - для обедов на площади

Горы Юра и озеро Невшатель - для автопутешествия

Озеро Люцерн - для прогулок на закате

Поселок Аппенцелль и Северо-Восточная Швейцария - для тихого сельского отдыха

Город Базель - для знакомства с малоизвестным городом

Город Цюрих - для того, чтобы попробовать хорошую жизнь