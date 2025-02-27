Недавно Швейцарию признали самой безопасной страной мира дле солотуристок. Эта живописная альпийская страна хоть и довольно небольшая, но на самом деле может предложить путешественникам огромный выбор вариантов для отдыха на любой вкус, сообщает UNIAN.
Опытная путешественница рассказала, какие невероятные места в Швейцарии стоит обязательно посетить
Опытная путешественница из Уэльса Керри Уокер в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвала лучшие места в Швейцарии, на которые стоит обратить внимание туристам.
«Ничто не совершенно, но давайте посмотрим правде в глаза, Швейцария чертовски близка к этому. С ее пронзающими небо горами и, казалось бы, бездонными озерами, так называемая игровая площадка Европы предлагает приключения на открытом воздухе, в какое бы время года вы ни приехали», - пишет Керри.
Она отмечает, что примерно через 60 процентов территории страны пролегают могучие горы Альпы, а ее ландшафты и города выглядят так, будто их придумал особенно изобретательный ребенок.
«Мы говорим о вершинах, покрытых ледниками, о трескучих водопадах, о сказочных замках с башнями и об озерах самых сюрреалистических оттенков синего. Даже простое перемещение по Швейцарии может стать волшебным опытом. Канатные дороги качаются над отвесными долинами, леденцово-красные поезда взбираются на горы до невероятных высот, а звенящие колокольчики раздаются над холмистыми лугами», - добавляет путешественница.
11 самых невероятных мест в Швейцарии
Горный регион Юнгфрау - для активного отдыха
Город Берн - для путешествия назад во времени
Город Женева - для знакомства с космополитичным городом
Горнолыжный курорт Церматт - для пеших прогулок, катания на лыжах и скалолазания
Швейцарский национальный парк - для наблюдения за дикими животными и цветами
Город Беллинцона - для обедов на площади
Горы Юра и озеро Невшатель - для автопутешествия
Озеро Люцерн - для прогулок на закате
Поселок Аппенцелль и Северо-Восточная Швейцария - для тихого сельского отдыха
Город Базель - для знакомства с малоизвестным городом
Город Цюрих - для того, чтобы попробовать хорошую жизнь