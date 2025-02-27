РОЗЫГРЫШ БИЛЕТОВ Борис Гребенщиков возвращается в Таллинн с новой программой

Объяснять, кто такой Борис Гребенщиков, часто называемый БГ, - дело неблагодарное. Вряд ли найдётся хоть сколько-нибудь образованный человек, который не знал бы о ключевой фигуре российской рок-музыки. Да и не только рока, но и культуры в целом.

Проект «БГ+» появился в 2022 году, когда «Аквариуму» исполнилось 50 лет, но из-за войны группе пришлось прекратить свою деятельность. В состав вошли сам Борис Гребенщиков, басист Александр Титов, клавишник Константин Туманов, барабанщик Лиам Брэдли, скрипач Андрей Суротдинов и флейтист Брайан Финнеган.

Каждый концерт «БГ+» - это антивоенное высказывание, а все песни Гребенщикова несут свет, который бесстрашно борется с тьмой и освещает этот мир.

Билеты на единственный в странах Балтии и Восточной Европы концерт «БГ+» 25 марта в 19:00 в Таллинне в клубе MJCLUB можно приобрести только в системе www.ticketbest.ee.

ВНИМАНИЕ! Портал Limon.ee проводит розыгрыш билетов на концерт Бориса Гребенщикова в Таллинне. Правила игры ищите в нашей официальной группе в Facebook.