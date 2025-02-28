Как здорово, когда в нашу столицу с концертами приезжают мировые звезды. Так, в начале недели в Таллинне на сцене Русского театра представили постановку, созданную легендарным хореографом Акрамом Ханом. Однако не все зрители остались спектаклем довольны.
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«Им как, нормально дурить людей?» Жительница Эстонии разочарована выступлением легендарного хореографа в Таллинне
«Откровенно говоря, мероприятие не для всех - билет в партер стоит 96 евро, что может позволить себе не каждый. Однако те, что все-таки наскребли эту сумму и вчера вечером отправились в Русский театр, в итоге остались в недоумении», - пишет в редакцию читательница Ольга.