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«Им как, нормально дурить людей?» Жительница Эстонии разочарована выступлением легендарного хореографа в Таллинне

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Культовый хореограф Акрам Хан.
Культовый хореограф Акрам Хан. Фото: Пресс-фото

Как здорово, когда в нашу столицу с концертами приезжают мировые звезды. Так, в начале недели в Таллинне на сцене Русского театра представили постановку, созданную легендарным хореографом Акрамом Ханом. Однако не все зрители остались спектаклем довольны.

«Откровенно говоря, мероприятие не для всех - билет в партер стоит 96 евро, что может позволить себе не каждый. Однако те, что все-таки наскребли эту сумму и вчера вечером отправились в Русский театр, в итоге остались в недоумении», - пишет в редакцию читательница Ольга.

По ее словам, постановка Chotto Desh продлилась всего 55 минут, хотя в программе было заявлено о полуторачасовом мероприятии. «Люди не верили, что это конец спектакля, и не хотели покидать свои места. Три, пять, семь, десять минут - самые оптимистичные театралы все еще оставались на своих местах после зажжения света, но тщетно», - рассказывает разочарованно она.

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