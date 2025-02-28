«Им как, нормально дурить людей?» Жительница Эстонии разочарована выступлением легендарного хореографа в Таллинне

«Откровенно говоря, мероприятие не для всех - билет в партер стоит 96 евро, что может позволить себе не каждый. Однако те, что все-таки наскребли эту сумму и вчера вечером отправились в Русский театр, в итоге остались в недоумении», - пишет в редакцию читательница Ольга .

По ее словам, постановка Chotto Desh продлилась всего 55 минут, хотя в программе было заявлено о полуторачасовом мероприятии. «Люди не верили, что это конец спектакля, и не хотели покидать свои места. Три, пять, семь, десять минут - самые оптимистичные театралы все еще оставались на своих местах после зажжения света, но тщетно», - рассказывает разочарованно она.