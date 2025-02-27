Prisma сообщила на своей странице в Facebook, что в качестве меры предосторожности отзывает с рынка яйца Kotimaista Õrrekanade размеров M и L из-за подозрения на сальмонеллу.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ⟩ Prisma отзывает яйца финского производителя из-за подозрения на сальмонеллу
«Приобретенные товары можно вернуть в любой инфопункт Prisma. Чек не требуется, а стоимость покупки будет полностью возмещена», - пишет Prisma в своих соцсетях, добавляя, что из-за подозрения на сальмонеллу продукты изымаются из продажи.
«Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание!» - добавляет компания.
Если вернуть яйца в магазин невозможно, их можно утилизировать и отправить письмо с подтверждением покупки на электронную почту konto@prismamarket.ee. После этого деньги будут возвращены на счет покупателя.
Яйца Kotimaista Õrrekanade размеров M и L
EAN: 6414893094918, 6438460328329
Годен до: 06.03.2025 и 17.03.2025