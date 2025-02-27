БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Prisma отзывает яйца финского производителя из-за подозрения на сальмонеллу

«Приобретенные товары можно вернуть в любой инфопункт Prisma. Чек не требуется, а стоимость покупки будет полностью возмещена», - пишет Prisma в своих соцсетях, добавляя, что из-за подозрения на сальмонеллу продукты изымаются из продажи.

«Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание!» - добавляет компания.

Если вернуть яйца в магазин невозможно, их можно утилизировать и отправить письмо с подтверждением покупки на электронную почту konto@prismamarket.ee. После этого деньги будут возвращены на счет покупателя.

Яйца Kotimaista Õrrekanade размеров M и L EAN: 6414893094918, 6438460328329 Годен до: 06.03.2025 и 17.03.2025