«Детям перед сном он рассказывает сказки, что Центристская партия победит на следующих выборах», - сказал комик. Михаилу Кылварту понравилось выступление Андрея. «Сразу видно - будущий центрист!» - посмеялся политик.

Александр Чуприн пошутил, что ведущий вечера и Михаил Кылварт выглядят, как люди, которые сидят в очереди за видом на жительство. Комик рассказал про подкасты, в которых участвует политик. «В каждом выпуске Михаил снимается в обтягивающей одежде, наверное, хвастается своей формой или просто донашивает одежду за Анастасией», - добавил он. Юморист пошутил и про спортивные способности бывшего мэра Таллинна.

Максим Коваль пришел в добоке, представившись бывшим учеником Михаила Кылварта: «В то время Михаил был проще, все время шутил. На вопрос, какая у Михаила позиция о ситуации в стране, он успехался и говорил: "опозиция"».

«Я никогда не понимал, почему пояса можно получить только зеленые. - начал комик и продолжил - Я однажды осмелился и спросил, могу ли я повысить свой ранг, на что Михаил покачал головой и ответил: "лучше Зеленых не будет"»

Виктор Ясска вышел на сцену с подарками. Он задался вопросом, почему у боксеров есть боксеры, а у тхэквондистов чего-то похожего нет. «Получается вы, тхэквондисты, голышом ходите?» - задался вопросом комик и вытащил из кармана кофты две пары очень больших мужских трусов с надписью: «Тхэквондоксеры».