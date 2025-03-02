В субботу, 1 марта, в столичном заведении RM Lounge прошла «Прожарка» председателя Центристской партии Михаила Кылварта. Сюрпризом для зрителей стало выступление члена Рийгикогу Анастасии Коваленко-Кылварт. Смотрите фото и видео!
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Эстонские комики высказали Михаилу Кылварту все, что они о нем думают: «Он безработный, ему тяжело!» (1)
На мероприятие глава Центристкой партии приехал с женой и дочерью. Поддержать его также пришли депутат Рийгикогу Андрей Коробейник и боксер Альберт Стариков.
Политика пришли прожаривать не только комики Best Stand Up, но и журналист Андрей Титов и бывалый кавээнщик Марат Аляутдинов. Приглашенные гости и комики затронули штраф Центристской партии в миллион евро, историю с Porto Franco, национальность, спортивные достижения, политических оппонентов и личную жизнь политика. За лучшее выступление организаторы пообещали 100 евро.
Посмотреть на «прожарку» политика собралось много людей. Для некоторых зрителей ставили даже небольшой диван. «В тесноте, да не в обиде», - отметил Михаил Кылварт, когда увидел, сколько людей пришло посмотреть на его прожарку.
Первым на сцену вышел бывалый кавээнщик Марат Аляутдинов. Он решил пойти совершенно по другой тактике. Вместо того чтобы унижать политика, он выделял его хорошие стороны.
«У него очень хорошее воспитание. Он уступил место многодетной матери в Европарламенте, по своей доброте душевной дал мальчику Жене посидеть в кресле мэра и потерял его», - пошутил Марат, намекая на депутата Европарламента Яну Тоом и мэра Таллинна Евгения Осиновского.
Он предложил политику поехать с Томми Кэшем на Евровидение. «Ведь Центристской партии как никогда нужен cash (наличные деньги - англ)», - посмеялся комик и после спел переделанную версию песни Espresso Macchiato.
Андрей Солнцев уже не первый раз пришел прожаривать политика. У него уже есть опыт, поэтому сразу перешел с политиком на «ты». В своем выступлении он указывал на то, что у Михаила сейчас нет работы и его основной род деятельности - походы на мероприятия в качестве приглашенной звезды. «Загадывайте желание, звезда упала!» - пошутил комик.
«Детям перед сном он рассказывает сказки, что Центристская партия победит на следующих выборах», - сказал комик. Михаилу Кылварту понравилось выступление Андрея. «Сразу видно - будущий центрист!» - посмеялся политик.
Александр Чуприн пошутил, что ведущий вечера и Михаил Кылварт выглядят, как люди, которые сидят в очереди за видом на жительство. Комик рассказал про подкасты, в которых участвует политик. «В каждом выпуске Михаил снимается в обтягивающей одежде, наверное, хвастается своей формой или просто донашивает одежду за Анастасией», - добавил он. Юморист пошутил и про спортивные способности бывшего мэра Таллинна.
Максим Коваль пришел в добоке, представившись бывшим учеником Михаила Кылварта: «В то время Михаил был проще, все время шутил. На вопрос, какая у Михаила позиция о ситуации в стране, он успехался и говорил: "опозиция"».
«Я никогда не понимал, почему пояса можно получить только зеленые. - начал комик и продолжил - Я однажды осмелился и спросил, могу ли я повысить свой ранг, на что Михаил покачал головой и ответил: "лучше Зеленых не будет"»
Виктор Ясска вышел на сцену с подарками. Он задался вопросом, почему у боксеров есть боксеры, а у тхэквондистов чего-то похожего нет. «Получается вы, тхэквондисты, голышом ходите?» - задался вопросом комик и вытащил из кармана кофты две пары очень больших мужских трусов с надписью: «Тхэквондоксеры».
«А чего у вас из партии постоянно люди выходят? Вы что проветриваете там постоянно?» - спросил комик. На что Кылварт ответил: «Остаются только те, у кого стальные яйца!»
«Она любит мотоциклы, а он - байки. Байки про то, что они переживут любой партийный кризис и про то, что долг в миллион мы отдадим… ну и многие другие байки», - пошутил Виктор Ясска. Смотрите видео!