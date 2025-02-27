Пара, установившая мировой рекорд по продолжительности поцелуя, поделилась печальной новостью

«Я очень горжусь. Это был опыт, который случается раз в жизни. Мы провели много времени вместе, и я пытаюсь вспоминать только хорошее и то, что мы сделали это вместе», - сказал он ведущей Меган Джонс.

Двукратные победители конкурса Эккачай и Лаксана впервые установили мировой рекорд по самому долгому поцелую в 2011 году, когда они целовались 46 часов и 24 минуты. Пара изначально не регистрировалась на конкурс 2011 года, который был запланирован на несколько дней до Дня святого Валентина, как безнадежные романтики, жаждущие проводить часы в объятиях друг друга. Лаксана только что оправилась от продолжительной болезни, и Эккачай очень хотел увезти ее в отпуск, чтобы сменить обстановку.

Но обещание 50 000 тайских бат (примерно полторы тысячи евро на тот момент) и бриллиантовое кольцо было более чем достаточным, чтобы убедить влюбленных попробовать свои силы.

Однако конкурс начался не очень удачно, когда Эккачай почувствовал слабость вскоре после прибытия в торговый центр Royal Garden Plaza в городе Паттайя на востоке Таиланда.

«Там было много людей, соревновались около 14 пар, и вокруг них крутилось много СМИ. Я чувствовал, что сейчас упаду в обморок, некоторые из зрителей давали мне ингалятор, чтобы поддержать меня по пути. Но это было ничто по сравнению с тем, что ждало меня впереди», - вспоминает он.