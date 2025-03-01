Неделя началась с торжественных мероприятий: вручение государственных наград, День независимости Эстонии, президентский прием. Но помимо этого в стране происходило еще много чего интересного!
ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ ⟩ «Парад пингвинов» в День независимости Эстонии и спасение косули, застрявшей во дворе жилого дома
В рубрике «Позитив недели» мы собираем самые яркие новости недели порталов Rus.Postimees и Limon.ee.
Неделя началась с торжественного вручения президентом Эстонии государственных наград. 22 февраля в 13:00 в Таллиннской школе музыки и балета MUBA собрались 157 человек, представленных в 2025 году к государственным наградам, которые традиционно вручаются накануне отмечающейся 24 февраля дня годовщины Эстонской Республики.
Среди удостоенных награды в том числе верховный представитель ЕC по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.
«Эстония может положиться на вас, вы придаете Эстонии лицо. В нем есть мудрость и наблюдательность, решительность и предприимчивость, настойчивость и прощение, но, возможно, также немного неповиновения и упрямства, самосознания и упрямства. Все то, что делает человека человеком, и именно такими нас хочет видеть общество», - сказал Алар Карис, вручая награды.
А через пару дней, 24 февраля, вся Эстония отмечала День независимости. Празднование 107-й годовщины Эстонской Республики началось в Центральной Эстонии, в Пайде, не только на земле, но и в воздухе.
Так, во время утреннего торжественного поднятия фраза по небу пролетели два парапланериста: у одного из них параплан был в цветах государственного флага, а другой пилот-парапланерист сделал несколько кругов над городом вместе с флагом Эстонии.
В Тарту же любители зимнего плавания устроили в канале Анне традиционный «парад пингвинов». В понедельник днем, когда на термометрах было всего +4 градуса, десятки моржей сбросили с себя одежду и приготовились к прыжкам в прорубь.
В начале парада «пингвины» вместе со зрителями исполнили гимн Эстонии, но во время последнего куплета над каналом внезапно пролетели истребители союзных войск, из-за чего финальные слова гимна заглушил гул двигателей.
Перед тем как окунуться в прорубь, каждый «пингвин» прошел по красной дорожке и пожал руку «президенту» - в этом году эту роль исполнил Ристо Метс, который занимается зимним плаванием уже 12 лет.
Утром 26 февраля во дворе частного дома в волости Пыльтсамаа заметили косулю. Вероятно, она уже с ночи находилась в саду жилого дома. Калитка участка была открыта, но дикое животное, вероятно, было в шоке и не могло покинуть двор.
На помощь пришли спасатели, которые обнаружили косулю на террасе дома и отвезли ее в близлежащую лесную рощу.
Органистка, музыкальный продюсер и первая профессиональная карильонистка Эстонии Мерле Коллом несколько дней назад села в свою машину на парковке церкви Финнснеса, Норвегия, и направилась домой. Женщина даже не подозревала, какой сюрприз ее поджидает. Когда Коллом выехала на автомобиле из города, она увидела маленького белого зверька, который высунул голову из-под капота у лобового стекла.
«Я думала, а вдруг он домашний и может погибнуть на шоссе, - вспоминает Мерле Коллом. - Я остановила машину, но он сразу же спрятался под капотом. Поехала дальше, свернула на менее оживленную дорогу, снова остановилась, открыла капот - но никого не было видно». Проезжавшие мимо автомобилисты остановились и спросили, нужна ли помощь. «Я сказала им: вы можете мне не поверить, но в моем моторе сидит зверек».
Люди осторожно осмотрели все под капотом, но животного не обнаружили. В итоге решили, что зверек, вероятно, сбежал: на белом снегу его просто невозможно было заметить.
Биолог и доцент кафедры териологии Института экологии и наук о Земле Тартуского университета Яанус Ремм, посмотрев фотографии и видео, предположил, что это может быть как ласка, так и горностай. Чтобы определить это наверняка, нужно увидеть животное целиком - от кончика носа до кончика хвоста.
В четверг, 27 февраля, стало известно, что на правительственной пресс-конференции министр финансов Юрген Лиги заявил, что экономический рост в Эстонии, вероятно, уже начался.
По его словам, более точные данные будут представлены в экономическом прогнозе Минфина в начале апреля, но уже сейчас видны позитивные тенденции. «Экономический рост, скорее всего, уже запущен», - полагает Лиги.
Согласно данным Департамента статистики, опубликованным в январе, в конце прошлого года спад экономики составил 0,1процента. При этом спад длился более двух лет подряд. Несмотря на экономический спад, рост зарплат и занятости в стране оставался стабильным, отмечает Юрген Лиги.
Как указывает министр финансов, ситуация с государственным бюджетом улучшилась, а дефицит сокращается. Однако расходы на оборону, которые в настоящее время являются основной статьей расходов, продолжают расти, дополняет картину Лиги.
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