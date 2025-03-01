ПОЗИТИВ НЕДЕЛИ «Парад пингвинов» в День независимости Эстонии и спасение косули, застрявшей во дворе жилого дома

В начале парада «пингвины» вместе со зрителями исполнили гимн Эстонии, но во время последнего куплета над каналом внезапно пролетели истребители союзных войск, из-за чего финальные слова гимна заглушил гул двигателей.

Перед тем как окунуться в прорубь, каждый «пингвин» прошел по красной дорожке и пожал руку «президенту» - в этом году эту роль исполнил Ристо Метс, который занимается зимним плаванием уже 12 лет.

Многие из участников парада пингвинов были одеты в юмористические или сине-черно-белые костюмы, в то время как другие прыгали в ледяную воду в пляжной одежде. Фото: Margus Ansu / Postimees

Утром 26 февраля во дворе частного дома в волости Пыльтсамаа заметили косулю. Вероятно, она уже с ночи находилась в саду жилого дома. Калитка участка была открыта, но дикое животное, вероятно, было в шоке и не могло покинуть двор.

На помощь пришли спасатели, которые обнаружили косулю на террасе дома и отвезли ее в близлежащую лесную рощу.

Забравшаяся во двор жилого дома косуля совершенно не опасалась людей. Фото: Päästeamet

Органистка, музыкальный продюсер и первая профессиональная карильонистка Эстонии Мерле Коллом несколько дней назад села в свою машину на парковке церкви Финнснеса, Норвегия, и направилась домой. Женщина даже не подозревала, какой сюрприз ее поджидает. Когда Коллом выехала на автомобиле из города, она увидела маленького белого зверька, который высунул голову из-под капота у лобового стекла.