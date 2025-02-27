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КТО ВРЕТ? Девушку главного редактора Rus.Delfi еще в этот вторник можно было заказать в качестве эскортницы. Шумаков: я знаю, что она работает бухгалтером

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Андрей Шумаков с Ольгой Качановской.
Андрей Шумаков с Ольгой Качановской. Фото: Mihkel Maripuu

Пару дней назад портал Elu24 писал о том, как главный редактор Rus.Delfi пришел на президентский прием с женщиной, оказывающей эскорт-услуги и заявил, что состоит с ней в отношениях с июня 2024 года. «Эта история - ложь, ведь еще за час до выхода статьи на Elu24 эту женщину можно было заказать!» - сообщил редакции источник, пожелавший сохранить анонимность. Дозвониться до главного редактора Rus.Delfi Андрея Шумакова уже не удается: он просит отправлять вопросы в письменном виде.

С редакцией Elu24 связался человек, который утверждает, что Ольга Качановская продолжает работать в эскорте. По словам источника, это бесспорный факт и доказательством его служит аудиозапись.

«На этой записи отвечает сутенер, то есть посредник, который сообщает, что Таня все еще работает проституткой, но ее можно заказать только на следующий день», - объясняет ситуацию собеседник редакции. Таня - это псевдоним Ольги Качановской.

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