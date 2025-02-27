КТО ВРЕТ? Девушку главного редактора Rus.Delfi еще в этот вторник можно было заказать в качестве эскортницы. Шумаков: я знаю, что она работает бухгалтером

Пару дней назад портал Elu24 писал о том, как главный редактор Rus.Delfi пришел на президентский прием с женщиной, оказывающей эскорт-услуги и заявил, что состоит с ней в отношениях с июня 2024 года. «Эта история - ложь, ведь еще за час до выхода статьи на Elu24 эту женщину можно было заказать!» - сообщил редакции источник, пожелавший сохранить анонимность. Дозвониться до главного редактора Rus.Delfi Андрея Шумакова уже не удается: он просит отправлять вопросы в письменном виде.