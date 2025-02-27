Враги сна на тарелке: эти продукты испортят вашу ночь

Сыр

Сыр вкусный, но это не лучший выбор перед сном. Жирные молочные продукты перевариваются медленно, что ухудшает качество сна.

Темный шоколад

Темный шоколад лучше есть в течение дня, так как он содержит стимулирующие соединения, которые вредят качественному сну.

Выпечка

Любая выпечка, повышающая уровень сахара в крови, мешает уснуть​.

Цитрусовые

Хотя фрукты полезны, цитрусовые могут вызывать изжогу и кислотный рефлюкс, что мешает уснуть.

Помидоры

Помидоры также кислые и способствуют появлению изжоги и дискомфорта.

Красное мясо

Тяжелая пища перегружает пищеварение и не дает спокойно спать.

Картофельные чипсы

Чипсы содержат много крахмала и вредных жиров, которые вызывают колебания уровня инсулина и нарушают сон.

Картофель фри

Картофель фри богат насыщенными жирами, которые ухудшают сон и могут вызывать проблемы с пищеварением.

Чизбургер

Жирная пища, такая как чизбургер, переваривается медленно и может привести к пробуждению ночью.

Острая еда

Острые блюда могут вызывать изжогу и расстройства пищеварения, что ухудшает качество сна.

Газированные напитки

Газировка усиливает вздутие живота и дискомфорт, а содержащиеся в ней кофеин и сахар мешают нормальному сну.

Алкоголь

Алкоголь помогает быстрее заснуть, но ухудшает глубину и качество сна. Он нарушает фазу REM-сна, которая необходима для восстановления организма. Кроме того, алкоголь действует как диуретик, увеличивая вероятность ночных пробуждений, сообщает EatThis.