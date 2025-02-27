Питание играет важную роль в поддержании здоровья. Не менее важно следить и за тем, что вы едите перед сном. Некоторые продукты становятся причиной беспокойного сна. Качественный отдых восстанавливает тело и разум, а также необходим для работы мозга, иммунной системы, роста и развития.
Враги сна на тарелке: эти продукты испортят вашу ночь
Сыр
Сыр вкусный, но это не лучший выбор перед сном. Жирные молочные продукты перевариваются медленно, что ухудшает качество сна.
Темный шоколад
Темный шоколад лучше есть в течение дня, так как он содержит стимулирующие соединения, которые вредят качественному сну.
Выпечка
Любая выпечка, повышающая уровень сахара в крови, мешает уснуть.
Цитрусовые
Хотя фрукты полезны, цитрусовые могут вызывать изжогу и кислотный рефлюкс, что мешает уснуть.
Помидоры
Помидоры также кислые и способствуют появлению изжоги и дискомфорта.
Красное мясо
Тяжелая пища перегружает пищеварение и не дает спокойно спать.
Картофельные чипсы
Чипсы содержат много крахмала и вредных жиров, которые вызывают колебания уровня инсулина и нарушают сон.
Картофель фри
Картофель фри богат насыщенными жирами, которые ухудшают сон и могут вызывать проблемы с пищеварением.
Чизбургер
Жирная пища, такая как чизбургер, переваривается медленно и может привести к пробуждению ночью.
Острая еда
Острые блюда могут вызывать изжогу и расстройства пищеварения, что ухудшает качество сна.
Газированные напитки
Газировка усиливает вздутие живота и дискомфорт, а содержащиеся в ней кофеин и сахар мешают нормальному сну.
Алкоголь
Алкоголь помогает быстрее заснуть, но ухудшает глубину и качество сна. Он нарушает фазу REM-сна, которая необходима для восстановления организма. Кроме того, алкоголь действует как диуретик, увеличивая вероятность ночных пробуждений, сообщает EatThis.