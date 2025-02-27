Пересадка печени и алкоголизм: стали известны подробности последних дней жизни звезды «Сплетницы»​ Мишель Трахтенберг

Близкие Трахтенберг сообщили TMZ, что в последнее время она боролась с алкогольной зависимостью и что недавно ей сделали пересадку печени из-за этого. Однако, по их словам, после операции Мишель не стало лучше. «Она была очень, очень больна и открыто говорила своим близким о том, как мужественно она борется», - рассказали People друзья актрисы, отметив, что она выглядела «бледной, изможденной» и «очень худой».

Тем временем работница ресторана рассказала Daily Mail, что во время своего последнего выхода в свет Трахтенберг чувствовала себя настолько плохо, что едва могла передвигаться. «Она выглядела очень плохо: была худенькая, просто крошечная, и даже с трудом могла спуститься по лестнице», - рассказала собеседница портала.

Напомним, 26 февраля тело Трахтенберг без признаков жизни нашла ее мать в квартире актрисы. Прибывшие на место медики констатировали смерть Мишель. По предварительным данным полиции, ее гибель была вызвана «естественными причинами» - по одной из версий, в результате осложнений от трансплантации. Отмечается также, что после пересадки печени пациентам запрещено принимать алкоголь, им пожизненно назначают мощные иммунодепрессанты.

Коллега Трахтенберг по «Сплетнице» Блейк Лайвли, которая оказалась втянута в скандал после того, как обвинила режиссера Джастина Бальдони в домогательствах, вышла на связь на фоне новости о смерти актрисы. В Instagram она назвала Мишель «​невероятно преданной, доброй и глубоко чувствительной» и выложила совместный кадр со съемок. Соболезнования в связи со смертью Трахтенберг выразили и другие звезды.

Мишель Трахтенберг начала карьеру в возрасте трех лет, появившись в шоу «Приключения Пита и Пита» на канале Nickelodeon. Ее первой большой работой в кино стала роль ребенка-сыщика в фильме «Шпионка Гарриет» (1996). В 2000 году актриса прошла кастинг в телесериал «​Баффи - истребительница вампиров» на роль сестры Баффи Саммерс. Она также сыграла в комедийном фильме «Евротур» и Джорджину Спаркс в сериале «Сплетница».

Встречалась с агентом по поиску талантов Джеем Коэном. Ранее в сети обсуждали изменившуюся внешность Мишель: говорили, что она могла прибегнуть к пластический операции или использовать препарат для похудения «Оземпик». Однако сама она опровергала эти слухи.​