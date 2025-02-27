В последнее время среди женщин-туристок, предпочитающих путешествовать в одиночку, все большую популярность набирает тренд, получивший название «singlemoon» (медовый месяц в одиночку - англ), пишет Униан.
Среди женщин все большую популярность набирает новый тренд в путешествиях
Издание о туризме и развлечениях Time Out разбиралось, что это такое и почему это так нравится женщинам.
«Ваши друзья либо слишком бедны, либо слишком заняты. Никто не может договориться о датах, направлениях, мероприятиях или где остановиться. Вытащить поездку за пределы группового чата - само по себе волшебное достижение, не говоря уже о том, что кто-то отказывается от поездки после того, как вы внесли невозвращаемый депозит. Но что, если вы полностью исключите всех остальных из уравнения? Добро пожаловать на "singlemoon", где вы можете отправиться туда, куда хотите, когда хотите и делать то, что хотите - хотя и с долей роскоши», - аргументируют авторы материала.
При этом они подчеркивают, что singlemoon - это не соло-путешествие в более привычном понимании этого явления. Здесь на смену койко-местам в дешевых хостелах приходят роскошные отели, а на смену изнуряющим пешим прогулкам по всем возможным достопримечательностям - релакс в СПА.
Singlemoon - это в первую очередь забота о себе. Если раньше увидеть мир в одиночку решались лишь немногие смельчаки, но теперь это почти что обряд посвящения - особенно для женщин, которые слишком часто отодвигают собственные потребности на второй план.
«Я начала отправляться в одиночные путешествия, когда у меня была послеродовая депрессия. Это дало толчок моему выздоровлению. Так я снова обрела себя», - рассказала журналу Time Out мать двоих детей Бхарти Лим.
Ребенку Лим было 11 месяцев, а ее старшему ребенку - три, когда она отправилась в свою первую одиночную поездку на Кипр. Несмотря на то, что другие родители называли ее «эгоистичной», это придало ей уверенности, которая была ей нужна в ее семейной жизни и за ее пределами.
«Муж говорит, что он видел, что я вернулась другой. Затем я отправилась в Колумбию, чтобы заняться альпинизмом, а также на выходные в Великобританию. Я просто жажду одиночных каникул. Мой муж так поддерживает меня в этом для моего психического благополучия. Жизнь полна забот, но я знаю, что это время в одиночестве так важно для меня - без того, чтобы кто-то что-то от меня требовал», - поясняет она.
При этом туристическая организация Road Scholar обнаружила в отчете за 2024 год, что до 85 процентов участников туров компании, которые путешествуют в одиночку, - женщины, и по крайней мере 60 процентов из них были женаты, но предпочли путешествовать без супруга.
«Женщины теперь принимают идею путешествий в одиночку не как признак изоляции, а как акт расширения прав и возможностей, любви к себе и исследования. Приключения в одиночку - это не просто возможность побыть в одиночестве, это возвращение домой с новыми перспективами, более сильной самооценкой и еще более глубокой признательностью за временно оставленные отношения», - поясняет старший поведенческий аналитик Canvas8 Анна Валецко в комментарии Time Out.
А еще singlemoon - это возможность посетить традиционные места отдыха для пар, не дожидаясь, когда у вас появится правильный партнер для этого.
Шеф-повар Элиша Рош рассказала, что после того, как она победила рак в 2015 году, она уволилась с работы, чтобы путешествовать в одичноку по Бали в течение шести месяцев, и с тех пор она практикует это постоянно.
«Во время карантина я остановилась на курорте для медового месяца на Мальдивах. Я была единственным одиноким человеком на острове. Было весело жить на вилле для пар на сваях посреди океана с лепестками роз, разбросанными по всей кровати», - рассказала она Time Out.
С тех пор Рош пообещала себе каждый год отправляться за границу в одиночное путешествие - даже если она встретит кого-то для романтических отношений.
«Мои ежегодные одиночные поездки священны, и даже если я встречу партнера, я все равно буду выступать за то, чтобы отправиться туда в одиночку. Моя уверенность в себе взлетела, и я думаю, что так у вас будет больше приключений», – говорит она.
Тем времерем, Майя Риаз отправилась в singlemoon в Кейптаун (Южная Африкав), и это приключением стало для нее «отпуском всей жизни».
«Никто из моих друзей не хотел ехать со мной, поэтому я решила поехать сама и устроить себе настоящее роскошное путешествие», - вспоминает она.
В отпуске, похожем на медовый месяц, Риаз отправилась в свой первый в жизни сафари-тур, исследовала остров Робин, совершила одиночный полет на вертолете и даже поднялась на свою первую в жизни гору Львиная Голова. При этом она остановливалась в люксе и летела бизнес-классом.
«Это было волшебно. Я не хотела ехать в бюджетный отпуск только потому, что я была одна», - поделилась туристка.
И туристические экперты с ней полностью согласны: жизнь слишком коротка, чтобы ждать возможности увидишь мир, особенно когда ты в лучшей компании: с самим собой.