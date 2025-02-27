Среди женщин все большую популярность набирает новый тренд в путешествиях

А еще singlemoon - это возможность посетить традиционные места отдыха для пар, не дожидаясь, когда у вас появится правильный партнер для этого.

Шеф-повар Элиша Рош рассказала, что после того, как она победила рак в 2015 году, она уволилась с работы, чтобы путешествовать в одичноку по Бали в течение шести месяцев, и с тех пор она практикует это постоянно.

«Во время карантина я остановилась на курорте для медового месяца на Мальдивах. Я была единственным одиноким человеком на острове. Было весело жить на вилле для пар на сваях посреди океана с лепестками роз, разбросанными по всей кровати», - рассказала она Time Out.

С тех пор Рош пообещала себе каждый год отправляться за границу в одиночное путешествие - даже если она встретит кого-то для романтических отношений.

«Мои ежегодные одиночные поездки священны, и даже если я встречу партнера, я все равно буду выступать за то, чтобы отправиться туда в одиночку. Моя уверенность в себе взлетела, и я думаю, что так у вас будет больше приключений», – говорит она.

Тем времерем, Майя Риаз отправилась в singlemoon в Кейптаун (Южная Африкав), и это приключением стало для нее «отпуском всей жизни».

«Никто из моих друзей не хотел ехать со мной, поэтому я решила поехать сама и устроить себе настоящее роскошное путешествие», - вспоминает она.

В отпуске, похожем на медовый месяц, Риаз отправилась в свой первый в жизни сафари-тур, исследовала остров Робин, совершила одиночный полет на вертолете и даже поднялась на свою первую в жизни гору Львиная Голова. При этом она остановливалась в люксе и летела бизнес-классом.

«Это было волшебно. Я не хотела ехать в бюджетный отпуск только потому, что я была одна», - поделилась туристка.

И туристические экперты с ней полностью согласны: жизнь слишком коротка, чтобы ждать возможности увидишь мир, особенно когда ты в лучшей компании: с самим собой.