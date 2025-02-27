Скандинавская привычка, которая добавляет счастья: возможно, она вас удивит

Чтобы пятничный вечер был особенно приятным, многие шведы, спеша с работы, покупают себе «пятничные букеты», которые радуют глаз всю неделю - до следующей пятницы. Говорят, это здорово поднимает настроение.

Еще одна «счастливая» привычка наших скандинавских соседей - проводить пятничный вечер дома, в расслабляющей обстановке. И неважно, в кругу семьи, с любимым человеком или наедине с собой - главное, дома, а не до утра в шумных клубах.

Что делать в пятницу вечером дома? Да что угодно! Можно посмотреть фильм, почитать книгу, приготовить что-нибудь вкусное… В кругу семьи - поиграть в настольные игры или за ужином поделиться забавными историями из жизни, пишут Fakty.