Влиятельное голливудское агентство талантов прекратило работу с Меган Маркл: в чем дело

По данным анонимного источника, причиной расставания с Меган стал ее своеобразный характер. Сообщается, что Маркл проявила себя как слишком требовательная и постоянно доставляла трудности при совместной работе.

Представители WME настаивают, что все еще ведут некоторые проекты Меган, однако достоверные источники утверждают, что в действительности с супругой принца Гарри не хотят иметь никаких общих дел. Есть вероятность, что речь идет о личном бренде Маркл - именно им отныне не занимается организация.

Уточняется, что своего рода точкой невозврата стал эмоциональный срыв Меган, который случился как раз в январе 2024-го. Сразу после праздников герцогиня потребовала непонятные отчеты о работе, а также срочную встречу. Завязался спор, и глава WME Ари Эмануэль порвал с ней.

Известно, что Меган сотрудничала с ведущим в Голливуде агентством талантов с 2023 года. С ней работали те же агенты, что представляют «Скалу» Дуэйна Джонсона и теннисистку Серену Уильямс.